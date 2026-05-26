Καιρός: Έσπασε το «φράγμα» των 30 βαθμών Κελσίου στην Αττική – «Άγγιξε» τους 34 βαθμούς ο υδράργυρος σε Μακεδονία και Θεσσαλία

Σαλαμίνα, Πέραμα, Πειραιάς, Πατήσια, Καλλιθέα και Βάρη στις πιο ζεστές περιοχές της Αττικής την Τρίτη
Το «φράγμα» των 30 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας πέρασε σήμερα (26.05.2026) η θερμοκρασία, με τον καιρό να θυμίζει ήδη καλοκαίρι.

Σε πολλές περιοχές ο καιρός θύμισε Αύγουστο και όχι Μάιο, ενώ στην Αττική, η ζέστη έγινε αισθητή τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις παραλιακές ή βιομηχανικές ζώνες, με τη Σαλαμίνα να οδηγεί την κούρσα της θερμοκρασίας στο νομό.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε ό,τι αφορά την Αττική οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καταγράφηκαν σε:

  • Σαλαμίνα: 31.8°C
  • Παραλία Ασπροπύργου: 31.1°C
  • Χαροκόπειο (Καλλιθέα): 30.8°C
  • Βάρη: 30.3°C
  • Βλυχάδα: 30.3°C
  • Πέραμα: 30.3°C
  • Πατήσια (Αθήνα): 30.2°C
  • Ελευσίνα: 30.1°C
  • Πειραιάς (Παιδαγωγική): 30.0°C

Ενώ η Αθήνα άρχισε να «ιδρώνει» με 30άρια, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία είχαν την τιμητική τους, φτάνοντας σχεδόν τους 34°C. Το Top 10 των θερμοκρασιών σήμερα:

  1. Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας: 33.7°C
  2. Βέροια: 33.4°C
  3. Γιαννιτσά: 33.4°C
  4. Δίον Πιερίας: 33.1°C
  5. Σίνδος Θεσσαλονίκης: 32.9°C
  6. Χαλάστρα Θεσσαλονίκης: 32.9°C
  7. Δένδρα Τυρνάβου: 32.7°C
  8. Γυναικόκαστρο Κιλκίς: 32.6°C
  9. Λαγκαδάς: 32.6°C
  10. Σέρρες (Θέρμα): 32.3°C

Σημειώνεται ότι πολύ κοντά ακολούθησαν τα Τρίκαλα και η πόλη των Σερρών με 32.2°C.

