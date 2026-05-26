Καιρός: Έσπασε το «φράγμα» των 30 βαθμών Κελσίου στην Αττική – «Άγγιξε» τους 34 βαθμούς ο υδράργυρος σε Μακεδονία και Θεσσαλία

Το «φράγμα» των 30 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας πέρασε σήμερα (26.05.2026) η θερμοκρασία, με τον καιρό να θυμίζει ήδη καλοκαίρι.
Σε πολλές περιοχές ο καιρός θύμισε Αύγουστο και όχι Μάιο, ενώ στην Αττική, η ζέστη έγινε αισθητή τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις παραλιακές ή βιομηχανικές ζώνες, με τη Σαλαμίνα να οδηγεί την κούρσα της θερμοκρασίας στο νομό.
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε ό,τι αφορά την Αττική οι υψηλότερες θερμοκρασίες, καταγράφηκαν σε:
- Σαλαμίνα: 31.8°C
- Παραλία Ασπροπύργου: 31.1°C
- Χαροκόπειο (Καλλιθέα): 30.8°C
- Βάρη: 30.3°C
- Βλυχάδα: 30.3°C
- Πέραμα: 30.3°C
- Πατήσια (Αθήνα): 30.2°C
- Ελευσίνα: 30.1°C
- Πειραιάς (Παιδαγωγική): 30.0°C
Ενώ η Αθήνα άρχισε να «ιδρώνει» με 30άρια, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία είχαν την τιμητική τους, φτάνοντας σχεδόν τους 34°C. Το Top 10 των θερμοκρασιών σήμερα:
- Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας: 33.7°C
- Βέροια: 33.4°C
- Γιαννιτσά: 33.4°C
- Δίον Πιερίας: 33.1°C
- Σίνδος Θεσσαλονίκης: 32.9°C
- Χαλάστρα Θεσσαλονίκης: 32.9°C
- Δένδρα Τυρνάβου: 32.7°C
- Γυναικόκαστρο Κιλκίς: 32.6°C
- Λαγκαδάς: 32.6°C
- Σέρρες (Θέρμα): 32.3°C
Σημειώνεται ότι πολύ κοντά ακολούθησαν τα Τρίκαλα και η πόλη των Σερρών με 32.2°C.