Κύκλωμα έκανε απάτες μέσω taxisnet και εισέπραψε προνοιακά επιδόματα πάνω από 199.000 ευρώ

Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες μέσω taxisnet σε όλη τη χώρα την τριετία 2023 – 2025 «ξετρύπωσε» έπειτα από πολύμηνες έρευνες το αστυνομικό τμήμα Τυρνάβου στηγ Λάρισα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Τρίτη (26.05.2026) το κύκλωμα που έκανε απάτες χρησιμοποιώντας το taxisnet αποτελούσαν συνολικά 40 άτομα, τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους και στόχο την παράνομη είσπραξη προνοιακών επιδομάτων πολιτών, αλλά και κρατικών επιδοτήσεων μέσω εγγραφών ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.).

Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρία μέλη της οργάνωσης, τα οποία, εκμεταλλευόμενα και τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας κωδικούς taxisnet άλλων 23 δραστών και στοιχεία επικοινωνίας, προχωρούσαν σε αιτήματα αλλαγής κλειδάριθμων μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, εμφανίζοντας τους εαυτούς τους ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των θυμάτων. Για τον σκοπό αυτό επισύναπταν πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης.

Αφού αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς taxisnet των παθόντων, άλλαζαν τους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς με λογαριασμούς τρίτων προσώπων, συγκεκριμένα άλλων οκτώ ταυτοποιημένων δραστών, ώστε να πιστώνονται εκεί τα ποσά των επιδομάτων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχαν υποβληθεί συνολικά 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδάριθμων με τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης σε βάρος ισάριθμων θυμάτων.

Παράλληλα, μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν και σε εγγραφές ανηλίκων σε Κ.Δ.Α.Π. χωρίς τη γνώση των γονέων τους, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα κρατικές επιδοτήσεις. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τέσσερα διαφορετικά Κ.Δ.Α.Π., ιδιοκτησίας ισάριθμων πολιτών, στα οποία δηλώθηκε ψευδώς η εγγραφή 163 ανηλίκων.

Η συνολική ζημία που προκλήθηκε τόσο σε πολίτες όσο και στο ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε σπίτι ενός εκ των δραστών κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις με στοιχεία μαθητών, έγγραφα που σχετίζονται με Κ.Δ.Α.Π., καθώς και το ποσό των 3.920 ευρώ.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.