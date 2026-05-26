Ζαχάρω: Σε κλίμα οδύνης το «τελευταίο αντίο» στον 29χρονο ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς φίλοι και συνάδελφοι του 29χρονου ΕΠΟΠ, είπαν το τελευταίο αντίο στον νεαρό άνδρα που έφυγε από τη ζωή σε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Ζαχάρω.

Οι αγαπημένοι του, αποχαιρέτισαν τον 29χρονο Δημήτρη Μελά, στο Αρτίκι Τριφυλίας, σήμερα Τρίτη 26.05.2026 με βαθιά οδύνη να πλανάται πάνω από την περιοχή για τον ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Μαΐου στη Ζαχάρω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνθρωποι που τον γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα καλό και νέο άνθρωπο, επαγγελματία στρατιωτικό, που έχασε τη ζωή του ενώ πήγαινε να εκτελέσει το καθήκον του.

Τραγική ειρωνεία, είναι ότι ο άτυχος στρατιωτικός, που υπηρετούσε στο τμήμα Πληροφορικής του ΚΕΑΤ στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, είχε επιστρέψει μόλις λίγες ημέρες στον τόπο καταγωγής του για να δει την οικογένειά του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:30 το πρωί της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας στην άκρη του δρόμου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, διαλύθηκε εντελώς και καρφώθηκε κάτω από το φορτηγό, ενώ ο 29χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του.