Ελλάδα

Καιρός «hot – dry – windy» τις επόμενες 48 ώρες: Αυξημένος ο κίνδυνος φωτιάς, συναγερμός σε 6 περιφέρειες

Το επόμενο 48ωρο, επομένως, απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς
Φωτιά
REUTERS/Stelios Misinas
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Σε αυξημένο συναγερμό είναι οι αρχές καθώς από αύριο Κυριακή (9.8.26) αναμένονται συνθήκες που ευνοούν τον κίνδυνο εξάπλωσης φωτιάς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, αναμένονται ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες το επόμενο 48ωρο, και εφιστά την προσοχή λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται ουσιαστικά για συνθήκες «Hot-Dry-Windy» και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται το επόμενο 48ωρο, εξαιτίας του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για συνθήκες “Hot-Dry-Windy”, δηλαδή ένα θερμό, ξηρό και ανεμώδες περιβάλλον, που ευνοεί την πολύ γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και δυσκολεύει σημαντικά την κατάσβεσή της.

«Να θυμόμαστε όμως ότι οι καιρικές συνθήκες δεν βάζουν από μόνες τους τη φωτιά», σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τονίζοντας τον ρόλο της ανθρώπινης απροσεξίας στην εκδήλωση πυρκαγιών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι συγκεκριμένες συνθήκες «μπορούν όμως να μετατρέψουν μέσα σε λίγα λεπτά μια ανθρώπινη αμέλεια σε μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά».

Για τον λόγο αυτό, ο μετεωρολόγος απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες, υπογραμμίζοντας πως «απαιτείται μηδενική ανοχή στην απροσεξία».

Το επόμενο 48ωρο, επομένως, απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς σε περίπτωση εκδήλωσής της.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά 6 περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά υπάρχει για την Κυριακή στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

fotia artis

Η χώρα θα βρίσκεται και αύριο σε συναγερμό για εκδήλωση φωτιάς καθώς πέρα από τις αναφερόμενες περιοχές, σε κατηγορία 3 θα βρίσκονται και αρκετές περιφερειακές ενότητες σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

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