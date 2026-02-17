Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ – Σε κόκκινο συναγερμό Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος

Νέα σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από τα ξημερώματα της Τρίτης (16.02.2026), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας για σχεδόν 24 ώρες.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καιρό, οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν σε περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

Σε κόκκινο συναγερμό τέσσερις Περιφέρειες

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται:

η Περιφέρεια Πελοποννήσου

η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

η Περιφέρεια Ηπείρου

Πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη:

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, το μεσημέρι και το απόγευμα

Στις Κυκλάδες, κυρίως στα νοτιότερα νησιά, πρόσκαιρα το απόγευμα

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ.

Δείτε την πορεία του καιρού μέσα από Windy:

Άνεμοι έως 10 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι σε πολλές περιοχές.

Στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ έως το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 9 με 10 μποφόρ.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ από το πρωί, ενισχυόμενοι σε δυτικούς έως 9 μποφόρ από το βράδυ.

Τι θα γίνει στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ περισσότερες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα.

Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με εξασθένηση των ανέμων και υποχώρηση των φαινομένων. Ωστόσο, νέες βροχές αναμένονται την Παρασκευή, ενώ για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πιθανές βροχές το Σάββατο και βελτίωση την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα.