Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία και ζέστη – Γενικεύεται η αστάθεια την Πέμπτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη οι κάτοικοι πρέπει να δείξουν προσοχή κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά
Βροχή στην Αθήνα
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Σε «διπλό ταμπλό» θα κινηθεί ο καιρός σήμερα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ θα εκδηλωθούν καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Οι καταιγίδες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα πέσουν προς το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία, αναμένεται να κρατήσουν κάποιες ώρες και παράλληλα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς.

Αύριο Πέμπτη (04.09.2025) ο υδράργυρος θα υποχωρήσει με την αστάθεια στον καιρό να γενικεύεται στα ηπειρωτικά. Συστήνει μάλιστα προσοχή σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Αρκετή ζέστη σήμερα προς τα ανατολικά και νότια, παρόλα αυτά προσοχή πρέπει να δείξουμε προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας όπου σταδιακά θα αναπτυχθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες.

Αύριο η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!

