Καιρός: Και επίσημα φθινόπωρο από το επόμενο Σαββατοκύριακο – Έρχονται τα πρωτοβρόχια

Μπορεί ο Σεπτέμβρης να σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου, ωστόσο ο ένατος μήνας τους χρόνου, αποτέλεσε απλά προέκταση του καλοκαιριού με ήπιο καιρό – πλέον το σκηνικό αλλάζει καθώς ο τρέχων μήνας μας αποχαιρετά με βροχές.

Όπως σημειώνει σε σημερινή (21.09.2025) ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο αντικυκλώνας που έχει ταλαιπωρήσει τη χώρα, διατηρώντας την παρατεταμένη ανομβρία του προηγούμενου διαστήματος «καταρρέει» και επιτέλους «έρχονται τα πρωτοβρόχια».

«Το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα», αναφέρει.

«Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν( περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές», γράφει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια…”

Καλημέρα!

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων, περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους.