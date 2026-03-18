Καιρός: Κακοκαιρία σε δύο φάσεις με βροχές και κρύο – Σιβηρική εισβολή στη χώρα από την Πέμπτη

Αισθητή είναι η αλλαγή του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας από σήμερα Τετάρτη (18.03.2026). Από νωρίς το πρωί έχουμε επιστροφή στο χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, έντονα θα είναι και σήμερα τα φαινόμενα, με τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα

Αττική

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το απόγευμα 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Στερεά

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Πελοπόννησος

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Πελοπόννησος

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ήπειρος

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Μακεδονία

ΚΑΙΡΌΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κεντρική Μακεδονία

ΚΑΙΡΌΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Μακεδονία

ΚΑΙΡΌΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θράκη

ΚΑΙΡΌΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

ΑΝΕΜΟΙ: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην Κρήτη 6 και από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Δωδεκάνησα

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

ΑΝΕΜΟΙ: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην Κρήτη 6 και από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Τσατραφύλλιας: Σιβηρική εισβολή μέχρι το Σάββατο (21.03.2026)

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του για την πρόβλεψη του καιρού ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά μέχρι το Σάββατο (21.03.2026) εξαιτίας κρύων αέριων μαζών από τη Σιβηρία σε συνδυασμό με το νέο βαρομετρικό χαμηλό.

Ενώ βροχές και χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν εξαιτίας του βαρομετρικού χαμηλού με την ονομασία «Samuel» που θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

“Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη…”

Καλό μεσημέρι!

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη-Τετάρτη

Βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία “Samuel” θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα πέσει 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί Β/Α μέχρι 7 μποφόρ.

Πέμπτη-Σάββατο

Κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδιασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια.

Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα.Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υ.Γ : Οι παραπάνω μεταβολές του καιρού δεν είναι ούτε ακραίες ούτε πρωτόγνωρες. Τουναντίον τις συναντάμε τέτοια περίοδο.



Κολυδάς: Κάτω από τα κανονικά η θερμοκρασία

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς επισημαίνει ότι η αλλαγή του καιρού ξεκινά ήδη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά, προκαλώντας αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται την Πέμπτη και την Παρασκευή, εξαιτίας νέου βαρομετρικού χαμηλού που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο και θα κινηθεί ανατολικά, ενισχύοντας τους βοριάδες.

Αλλάζει από σήμερα ο καιρός , καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά και προκαλε’ί αυξημένη συννεφια με τοπικές βροχές. Περισσότερα φαινόμενα πάντως θα έχουμε την Πέμπτη-Παρασκευή από άλλο χαμηλό που δημιουργείται στο Ιόνιο το οποίο… pic.twitter.com/o7zojD0hAV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 17, 2026

Όπως τονίζει, η θερμοκρασία από σήμερα έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα διατηρηθεί σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή, με τις πιο κρύες ημέρες να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.