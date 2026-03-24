Καιρός – Καλλιάνος: 25η Μαρτίου με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και αστάθεια μέχρι την Κυριακή

Κακοκαιρία με βροχές θα έχει η αυριανή ημέρα, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος δείχνει τον χάρτη (meteoam.it) που αποτυπώνει τον καιρό στις περιοχές και τις ώρες όπου θα εκδηλωθούν οι βροχές κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Τα φαινόμενα, όπως φαίνεται στον χάρτη βροχοπτώσεων, θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας, όπου έως περίπου τις 11:00-12:00 το μεσημέρι θα σημειώνονται τοπικές βροχές. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες και Κρήτη, όπου θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο μέρος της ημέρας (κυρίως στην Κρήτη).

Στα Δωδεκάνησα, αναμένονται τοπικές βροχές έως περίπου τις 15:00-16:00 το απόγευμα.

Σε ότι αφορά στους ανέμους, αναμένονται εντάσεις που σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, όποτε ίσως υπάρξουν και κάποια δρομολόγια ιδιαιτέρως μικρών πλοίων που δεν θα πραγματοποιηθούν.

Αντίθετα, στο Ιόνιο, στα Δυτικά και Βόρεια ηπειρωτικά αλλά και στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλύτερος, με λίγες μόνο νεφώσεις και μία ήπια αίσθηση ψύχρας, χωρίς όμως φαινόμενα.

Σε ότι αφορά στο επικείμενη αλλαγή που θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή το πρωί και πρώτα από τα Βορειοδυτικά, έχω να τονίσω ότι θα είναι μια απολύτως τυπική μεταβολή για το τρίτο δεκαήμερο του Μάρτη, που ναι μεν θα δώσει καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά προφανώς και δεν χρειάζεται κανένας λόγος ανησυχίας. Συγκεκριμένα στην Αττική οι βροχές θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς.

Διευκρινίζεται ότι οι χιονοπτώσεις την Παρασκευή θα περιοριστούν αποκλειστικά σε ορεινά τμήματα άνω των 900-1.200 μέτρων.

Πάντως, με εξάρσεις και υφέσεις, θα συνεχιστεί ο κατά διαστήματα άστατος καιρός και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ακολουθούν μέγιστες θερμοκρασίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τις επόμενες ημέρες :

ΑΘΗΝΑ:

Τετάρτη (Εθνική Επέτειος) : 17°C

Πέμπτη : 19°C

Παρασκευή : 18°C

Σάββατο 28/3 : 17°C

Κυριακή 29/3 : 17-18°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Τετάρτη (Εθνική Επέτειος) : 18°C

Πέμπτη : 18-19°C

Παρασκευή : 16°C

Σάββατο 28/3 : 15-16°C

Κυριακή 29/3 : 16-17°C

Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες !