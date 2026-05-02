Καιρός – Καλλιάνος: Τελειώνει το ψυχρό σκηνικό και έρχεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας την προσεχή εβδομάδα

«Μετά το ιδιαίτερα ψυχρό Σαββατοκύριακο που βιώνουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας -ένας καιρός ασυνήθιστος για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου- η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά» σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, για τον καιρό των επόμενων ημερών.

«Μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή με τοπικές βροχοπτώσεις, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, και ίσως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 9 μποφόρ αντίστοιχα. Ωστόσο, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου σταδιακά θα αλλάξει ο καιρός» όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος.

«Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα μεγαλώνουν, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να επανέλθουμε σε πιο τυπικές ανοιξιάτικες συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 22-24°C, ενώ στα νησιωτικά τμήματα θα φτάσει περίπου τους 18-21°C.

Την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω άνοδος, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να αγγίζουν τους 26-28°C και στα νησιά τους 22 με 24°C. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με θερμοκρασίες στους 26-28°C στα ηπειρωτικά και 22-25°C στα νησιά. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 28-30°C στα ηπειρωτικά και τους 24-27°C στα νησιωτικά τμήματα.

Παρόμοιες θα είναι και οι μέγιστες θερμοκρασίες στις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έως και την επόμενη Πέμπτη, στοιχεία που φαίνονται αναλυτικά στις παρακάτω κάρτες».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο «από τα τέλη της προσεχούς εβδομάδας και κυρίως από την Πέμπτη 7 Μαΐου προς την Παρασκευή 8 Μαΐου, αυξάνονται οι πιθανότητες ακόμη και για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό έχει να κάνει με τη πιθανή μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες, μέσω της κεντρικής Μεσογείου ενδέχεται να κινηθούν προς την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα προς το επόμενο Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη πλήρως «κλειδώσει» σε επίπεδο πρόγνωσης. Απαιτείται η παρακολούθηση των επόμενων ημερών και η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων, ώστε να γνωρίζουμε την ένταση και τη διάρκεια της θερμής εισβολής, εφόσον αυτή τελικώς λάβει χώρα. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση της ατμόσφαιρας τείνει προς τις θερμότερες συνθήκες, στοιχείο που αξίζει να μελετήσουμε τις επόμενες ημέρες».

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 3/5/26 από την ΕΜΥ

Προβλέπονται Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Στη Θράκη νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Μετά το απόγευμα βαθμιαία βελτίωση.

Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες που τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και από το βράδυ στα νότια πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.