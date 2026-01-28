Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι στα δυτικά και ανατολικά αύριο – Το μεσημέρι τα φαινόμενα στην Αττική

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Πέμπτη (29.01.2026) σε όλη τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι να χτυπούν κυρίως τη δυτική Ελλάδα αλλά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ΕΜΥ με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που θα διαρκέσουν μόνο 24 ώρες σε 8 περιοχές, ανάμεσα σε αυτές και η Αττική. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και το χαλάζι, θα ξεκινήσουν να χτυπούν από το πρωί της Πέμπτης έως και το βράδυ, με αποτέλεσμα να εκδοθεί και πορτοκαλί συναγερμός.

Αναλυτικά, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν σε δυτική Πελοπόννησο, Θράκη, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Οι καταιγίδες θα χτυπήσουν την Αττική το μεσημέρι.

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη που θα πνέουν θυελλώδεις οι άνεμοι:

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες».

Ο καιρός σήμερα

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν τη νύχτα στα δυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου από το βράδυ.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά στην Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 29.01.2026

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 30.01.2026

Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο και την Κυριακή 30.01.2026 – 01.02.2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.