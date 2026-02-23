Καιρός – Καθαρά Δευτέρα: Με δυνατούς ανέμους το πέταγμα του χαρταετού – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Αυξημένες νεφώσεις και δυνατοί άνεμοι αναμένονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κάνοντας ιδανικές τις συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού.

Οι άνεμοι την Καθαρά Δευτέρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην Κρήτη δεν αποκλείονται την Καθαρά Δευτέρα κάποιες βροχές αλλά θα είναι ασθενείς και τοπικές. Από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Παροδικές νεφώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι σε Αττική, Εύβοια και Σποράδες, ενώ από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Στα δυτικά και τα νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από νωρίς το απόγευμα πρόσκαιρα στην Πελοπόννησο. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και από το βράδυ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα λίγων ασθενών βροχών κυρίως στην Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.