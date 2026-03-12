Καιρός – Κολυδάς: Αλλαγή σκηνικού από την άλλη Πέμπτη με βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια

Συνθήκες άνοιξης θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στην χώρα με τον καιρό να είναι αίθριος και την θερμοκρασία να παραμένει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αλλαγή αναμένεται από την Πέμπτη (19.03.2026).

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα είναι ήπιος με θερμοκρασία σε κοντά για την εποχή επίπεδα με την απαραίτητη ψύχρα ωστόσο την νύχτα.

Το σκηνικό όμως, αναμένεται να αλλάξει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, καθώς διαφαίνονται βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την Κυριακή.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την “απαραίτητη” ψύχρα ( ή ακόμη και τον παγετό) τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια . Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται κατά κανόνα αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή έως την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Στη συνέχεια όμως, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή».