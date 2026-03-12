Ελλάδα

Καιρός – Κολυδάς: Αλλαγή σκηνικού από την άλλη Πέμπτη με βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια

Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια
Βροχή
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINSSI)

Συνθήκες άνοιξης θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στην χώρα με τον καιρό να είναι αίθριος και την θερμοκρασία να παραμένει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αλλαγή αναμένεται από την Πέμπτη (19.03.2026).

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα είναι ήπιος με θερμοκρασία σε κοντά για την εποχή επίπεδα με την απαραίτητη ψύχρα ωστόσο την νύχτα.

Το σκηνικό όμως, αναμένεται να αλλάξει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, καθώς διαφαίνονται βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την Κυριακή.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την “απαραίτητη” ψύχρα  ( ή ακόμη και τον παγετό) τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια . Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται κατά κανόνα αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή έως την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Στη συνέχεια όμως, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
86
64
61
58
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σεισμός στην Καρδίτσα: Ζημιές από τα 4,8 Ρίχτερ στα Άγραφα – «Οι κάτοικοι να παραμείνουν ψύχραιμοι»
«Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων» αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Αγράφων
Σεισμός στα όρια Καρδίτσας - Ευρυτανίας
Πάνω από 600 Έλληνες έφτασαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από Ντόχα και Ντουμπάι – «Πέφταν από πάνω μας οι πύραυλοι, ήταν τρομερό»
«Παιδιά δεν ήταν εύκολο να βλέπεις αναχαιτίσεις επάνω να γίνονται και να μην επιτρέπεται να βγούμε έξω από το πλοίο», είπε Έλληνας που επέστρεψε στην Ελλάδα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής
Έλληνες φτάνουν στο ελευθέριος Βενιζέλος από τις χώρες της Μέσης Ανατολής
Newsit logo
Newsit logo