Καιρός – Κολυδάς: Καταιγίδες, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας – Κακοκαιρία μέχρι την Κυριακή

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, η αστάθεια διατηρείται, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς και το Αιγαίο
βροχή
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Άστατος παραμένει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά. 

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα, ωστόσο θα επηρεαστούν και περιοχές του ανατολικού και νότιου Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με παγετό κατά τη διάρκεια της νύχτας στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Στη δυτική χώρα, από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, ωστόσο θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

 

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ο καιρός θα καταστεί εκ νέου άστατος, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, ενώ θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, η αστάθεια διατηρείται, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα πτώση από τα βόρεια.

