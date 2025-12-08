Καιρός – Κολυδάς: Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η εβδομάδα – Βροχές πάλι από τα μέσα του μήνα

Μπορεί ο Δεκέμβρης να μπήκε με άγριες διαθέσεις φέρνοντας σημαντικές βροχές και καταιγίδες, ωστόσο η εβδομάδα – όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι στην πρόγνωση του καιρού – θα κυλήσει με ήπια φαινόμενα και οι όποιες, τελευταίες, βροχές θα υποχωρήσουν σήμερα Δευτέρα (8.12.25).

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό, αναφέροντας πως «ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα βελτιώνεται σταδιακά, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται και απομακρύνουν τα φαινόμενα από μεγάλο μέρος της χώρας. Μέχρι και τη Δευτέρα τοπικές βροχές θα επιμένουν στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και περιοχές του Αιγαίου. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις νωρίς το πρωί».

Ο ίδιος σημειώνει πως: «Από την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει σαφή βελτίωση: στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες».

«Τετάρτη έως Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με εξαιρέσεις την Κρήτη όπου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι 5–7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχους στα ανατολικά» τονίζει.

Από τα μέσα του μήνα ξαναέρχονται ουσιαστικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με μικρή άνοδο από την Τρίτη και πτώση μόνο στα βορειοανατολικά προς το τέλος της εβδομάδας» καταλήγει.