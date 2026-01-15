Καιρός – Κολυδάς: Ο χειμώνας «επιστρέφει» την επόμενη εβδομάδα

Σε ρυθμούς χειμώνα θα κινηθεί ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα με μια σειρά από βαρομετρικά χαμηλά να αλλάζουν το σκηνικό.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά θα επικρατήσει το σενάριο του «χειμώνα» στον καιρό για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Αναφέρει μάλιστα σε ανάρτησή του, ότι «σε αυτό το δυναμικό πεδίο «σύγκρουσης» ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών, αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο».

Η ανάρτηση Κολυδά

«ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ…

Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά από βδομάδα . Οι μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες μας δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες στα βορειοανατολικά, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει βαρομετρικά χαμηλά. Σε αυτό το δυναμικό πεδίο «σύγκρουσης» ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών — αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο. Οι επόμενες ημέρες δεν μιλούν για μεταβατική περίοδο, αλλά για χειμερινό καιρό εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο.

Στο άρθρο μας διαπιστώνουμε οτι τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σαφές χειμερινό σενάριο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Θερμή παράκληση: Όσοι αναπαράγουν το άρθρο ας περιοριστούν στο μετρημένο τίτλο μας. Παρακαλώ διατηρείστε το ύφος και το νόημα του περιεχομένου. Ευχαριστώ».