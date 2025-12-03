Καιρός – Κολυδάς: Τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων – Σε Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπο και δυτική Χαλκιδική τα πιο έντονα φαινόμενα

Ιδιαίτερα ισχυρή αναμένεται η κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα από τη Πέμπτη, με δυνατές και επίμονες βροχές που θα πλήξουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Για σύγκλιση των δυο ευρωπαϊκών μοντέλων πρόγνωσης του καιρού, κάνει λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς και σημειώνει πως η κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχές για τρεις ημέρες.

Στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει: «Από χθες έχουμε αναφέρει ότι τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων, επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές».

Δείτε την πορεία του καιρού από την εφαρμογή Windy:

«Το GFS, από την άλλη, παραμένει πιο “συγκρατημένο”, δίνοντας μεν βροχές, αλλά υποεκτιμώντας αρκετά τις ποσότητες. Δεν είναι σπάνιο το GFS να υστερεί σε μεσογειακά συστήματα, ιδίως όταν αυτά ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με ορογραφία – κάτι που γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας» τονίζει.

Σημειώνει πως: «Τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη υετού σε Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπο και δυτική Χαλκιδική. Η ορογραφία λειτουργεί ως “επιταχυντής” των φαινομένων, με τα δύο μοντέλα να δίνουν τα υψηλότερα ύψη βροχής στη χώρα».

«Στην Ανατολική Στερεά – Εύβοια επηρεάζονται κυρίως οι προσήνεμες περιοχές στον νότιο–νοτιοανατολικό άνεμο», ενώ σε νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κω, Ρόδο και Κάρπαθο αναμένονται εκτεταμένες βροχές.

Σε Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά «δεν φτάνουμε στο ίδιο επίπεδο με τα ανατολικά, αλλά ECMWF και ICON συμφωνούν ότι τα δυτικά θα δεχτούν σημαντικές ποσότητες, ειδικά σε Ήπειρο – Αιτωλοακαρνανία – Αχαΐα», ενώ στην Κρήτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα νοτιοανατολικά.

«Η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων, σε Θεσσαλία – Πιερία – Χαλκιδική, Ανατολική Στερεά – Εύβοια, ΝΑ Αιγαίο (Κως – Ρόδος)».