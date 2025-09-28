Καιρός: Κόντρα μετεωρολόγων για τις σημερινές βροχές και καταιγίδες – Τι συμβαίνει τελικά με την κακοκαιρία

Σε κόντρα μετεωρολόγων εξελίχθηκε για ακόμα μια φορά η κακοκαιρία που πλήττει από τα ξημερώματα της Κυριακής (28.9.2025) τη χώρα, καθώς παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών και τα έκτακτα καιρικά δελτία της ΕΜΥ η κακοκαιρία είναι μάλλον ήπια, αν και κάποιοι επιμένουν ότι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν το βράδυ.

Ωστόσο μέχρι στιγμής η κακοκαιρία περιορίζεται στα συνηθισμένα πρωτοβρόχια… Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε μια ανάρτηση το πρωί της Κυριακής μιλώντας για έντονα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κυρίως ανοιχτά του Ιονίου, ενώ η κακοκαιρία κινείται αργά και μέχρι στιγμής έχουν πέσει 50 τόνοι ποτιστικής βροχής.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει χαρακτηριστικά πως: «Μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί γύρω στα 50-60mm βροχής, κατά κανόνα ποτιστικής- όμως έως αργά το βράδυ που οι καταιγίδες θα επεκταθούν ανατολικότερα, τα ύψη βροχής θα είναι σημαντικά. Ο δείκτης EFI σε τοπικό επίπεδο λαμβάνει πορτοκαλοκόκκινο χρώμα, γεγονός που μας οδηγεί σε εγρήγορση κυρίως σε περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας».

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο προειδοποίησης σε έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων καιρικών φαινομένω από την ΕΜΥ. Μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί γύρω στα 50-60mm βροχής , κατά κανόνα ποτιστικής- όμως έως αργά το βράδυ που οι καταιγίδες θα… pic.twitter.com/qu7FmPTfEc — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 28, 2025

Μάλιστα, έκανε λόγο για νέα διαταραχή που έρχεται την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σε ανάρτηση του ο Γιάννης Καλλιάνος υποβαθμίζει την κακοκαιρία και ασκεί σκληρή κριτική σε συναδέλφους του: «Είπα ξεκάθαρα ότι μπαίνουμε Οκτώβρη και ότι η παρουσίαση των πρώτων βροχών ως απειλή για τον πληθυσμό είναι ανεύθυνη. Και πράγματι η Δυτική Ελλάδα είχε από το πρωί πολύ πολύ άστατο καιρό με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στην Δυτική Πελοπόννησο. Έβρεξε και στα Επτάνησα και θα συνεχίσει να βρέχει τοπικά και αλλού.

Αυτό ήταν όλο. Ούτε εξωπραγματικό. Ούτε ακραίο. Ούτε συγκλονιστικό. Έχει ξανασυμβεί. Μια τυπική κακοκαιρία είναι από τα Δυτικά που κάθε φθινόπωρο και χειμώνα εμφανίζεται πραγματικά δεκάδες φορές. Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος για άλλη μια φορά πανικοβλήθηκε. Όχι επειδή ο καιρός ήταν ακραίος, αλλά επειδή κάποιοι φρόντισαν να τον παρουσιάσουν έτσι».

Τέλος, ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές σημειώνει πως ο Οκτώβριος έρχεται με περισσότερες βροχές και σημειώνει για τη σημερινή κακοκαιρία: «Με τον ερχομό του φθινοπώρου ήρθαν τα πρωτοβρόχια που γενικώς δεν ήταν πολλά. Σε ανάρτησή μου στα μέσα του μήνα είχα αναφερθεί στη πρώτη φθινοπωρινή μεταβολή για αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα (27-29) και είχα επισημάνει ότι θέλει παρακολούθηση σε ότι αφορά την ένταση των φαινομένων, που γίνεται μόνο με μετεωρολογικά Radars.

Στη προκειμένη περίπτωση η μεταβολή ερχόταν από το λιβυκό πέλαγος και προφανώς θα επηρεαζόταν κυρίως η δυτική Ελλάδα με έμφαση τη δυτική Πελοπόννησο.

Με τη μελέτη των προγνωστικών χαρτών, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ύψη βροχής ΔΕΝ μπορούσαν να ήταν τόσο μεγάλα, δεδομένου ότι και από τα στατιστικά στοιχεία πολλών χρόνων ΠΟΤΕ τα απολύτως μέγιστα ύψη βροχής του 24αώρου για μήνα Σεπτέμβριο και όχι μόνο, για τη δυτική Ελλάδα και όχι μόνο έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη, ασχέτως τι κατέγραφαν μερικά μοντέλα που κυρίως ΔΕΝ πρέπει να δημοσιοποιούνται…».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Το σύστημα αυτό θα μας επηρεάζει στο υπόλοιπο της ημέρας και τη Δευτέρα θα φύγει».

Κατέληξε λέγοντας πως «το ενδιαφέρον του καιρού έρχεται με τον Οκτώβριο καθώς από τη Τετάρτη και κυρίως Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο και Κυριακή προβλέπεται κακοκαιρία με πολλές βροχές και τοπικές καταιγίδες και έπεται συνέχεια. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικώς χαμηλά επίπεδα και το ανάλογο ντύσιμο και η ομπρέλα είναι απαραίτητα».