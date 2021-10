Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, καθώς ο καιρός δείχνει ότι… δεν αστειεύεται και οι μετεωρολογικές προβλέψεις μιλούν για δεύτερο 24ωρο έντονης καιρικής πίεσης σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Όλα αυτά την ώρα που τα προβλήματα σε μια μόλις μέρα ήταν αμέτρητα.

Και οι εικόνες ενδεικτικές των όσων γίναμε όλοι μάρτυρες…

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo