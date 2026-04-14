Καιρός σήμερα: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και ισχυροί άνεμοι

Βροχές και αφρικανική σκόνη επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα 14 Απριλίου στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα 14 Απριλίου θα έχει αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σε όλη τη χώρα.

Toπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά.

Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις βραδινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 με 19 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά που τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.