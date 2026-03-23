Καιρός σήμερα: Βροχές και στα δυτικά καταιγίδες, η θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς – Αναλυτική πρόγνωση

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου με τη θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στα δυτικά πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα, αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από τo μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, με τοπικές βροχές στη Μακεδονία κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε ενδέχεται στα δυτικά να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και το μεσημέρι – απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 και τοπικά στα νότια 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.