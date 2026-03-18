Καιρός σήμερα: Βροχές σε όλη τη χώρα και χιόνια στα ορεινά – Στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία

Βροχές και μερική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να σημειωθούν σήμερα Τετάρτη (18.03.2026) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, έντονα θα είναι και σήμερα τα φαινόμενα, με τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Αττική

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το απόγευμα 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Στερεά

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Πελοπόννησος

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Πελοπόννησος

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ήπειρος

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Μακεδονία

ΚΑΙΡΌΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κεντρική Μακεδονία

ΚΑΙΡΌΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Μακεδονία

ΚΑΙΡΌΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θράκη

ΚΑΙΡΌΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

ΑΝΕΜΟΙ: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην Κρήτη 6 και από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Δωδεκάνησα

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

ΑΝΕΜΟΙ: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην Κρήτη 6 και από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.