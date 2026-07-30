Καιρός: Στο «κόκκινο» για 48 ώρες η χώρα με θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ – Στα 100 χλμ φτάνουν οι ριπές

Δραματικές οι σημερινές (30.07.2026) προβλέψεις για τον καιρό των επόμενων ημερών. Όπως και σήμερα, άνεμοι έως 9 μποφόρ θα πνέουν τοπικά, με τις ριπές ανέμου να αγγίζουν ακόμα και τα 100 χλμ την ώρα.

Ενώ η φωτιά στο Ρέθυμνο και στη Λέσβο ακόμα μαίνονται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ψάχνουν ευκαιρίες να σβήσουν τις φλόγες όταν έστω και για λίγη ώρα οι άνεμοι θα κοπάσουν. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου, στην πρόγνωση καιρού της κάνει λόγο για «48ωρο συναγερμό για φωτιές» καθώς τα μποφόρ θα ενισχυθούν σημαντικά σχεδόν σε όλη την χώρα.

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Αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο πνέουν 7 μποφόρ και οι ριπές ανέμου αγγίζουν τα 100 χλμ την ώρα.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Σχετικά με τον καιρό σήμερα, στο Αιγαίο αναμένονται 8 μποφόρ ενώ τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Οι πιο επικίνδυνες περιοχές είναι Σκύρος, Εύβοια, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησος και ειδικά τα Κύθηρα.

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Από τους ενισχυμένους ανέμους θα επηρεαστούν και ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές κυρίως ανατολική Στερεά Ελλάδα, Αττική, Φθιώτιδα, ανατολική Πελοπόννησος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα, φτάνοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ενώ το θερμόμετρο θα δείξει τους 33 βαθμούς Κελσίου το ανώτατο.

Στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί ο καιρός και την Παρασκευή, με το αδιάκοπο μελτέμι να φτάνει τα 9 μποφόρ αυξάνοντας τον κίνδυνο για φωτιά.

Οι ενισχυμένοι άνεμοι θα ξεκινήσουν να κοπάζουν από το μεσημέρι του Σαββάτου, πριν κάνουν «στάση» με 8 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο.

Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά στη μισή Ελλάδα

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοπα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 7 με 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στα νότια 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 31.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 01.08.2026 και Κυριακή 02.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά το πρωί του Σαββάτου έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.