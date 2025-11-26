Καιρός: Συναγερμός για την κακοκαιρία Adel που φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ξεκίνησε η επέλασή της

Συναγερμός επικρατεί σε αρκετές περιοχές της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel, η οποία έχει ξεκινήσει την επέλεσή της με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χτυπά μάλιστα περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες είχαν πληγεί από έντονα φαινόμενα.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel που θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, καθώς και τους δήμους αυτών των Περιφερειών, από σήμερα (26/11) μέχρι και την Παρασκευή σε συνέχεια της αναβάθμισης από την ΕΜΥ του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μάλιστα διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σήμερα (26.11.2025) πιθανόν να τεθούν και άλλες περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας (RED CODE).

Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της αναβάθμισης του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Για σήμερα, Τετάρτη (26.11.202), καταιγίδες προβλέπονται στα δυτικά, στα νησιά του Ιόνιου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και προς το βράδυ στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου και τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρές, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας Adel

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται μέτριας έντασης βροχές και σποραδικές καταιγίδες το πρωί στις Κυκλάδες και μέχρι το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο. Ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 18-20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα φτάσει στα νοτιότερα τμήματα μέχρι 21-22 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα πελάγη και θα είναι ισχυροί σε εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ.

Στην Αττική θα σημειώνονται τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια, ενώ το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία 21 βαθμούς, με ισχυρούς νοτιάδες 6, τοπικά και 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης το μεσημέρι, και αργά τη νύχτα προς τη ξημέρωμα της επόμενης ημέρας οι βροχές θα δυναμώσουν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ.

Μεγάλα ύψη βροχής σε Επτάνησα, δυτικά ηπειρωτικά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Σύμφωνα με το meteo, η επιδείνωση της Τετάρτης θα ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τα κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχόπτωσης. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και από την Παρασκευή 28/11, σχετικά με τις οποίες θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις.

Την Τετάρτη 26/11, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Την Πέμπτη 27/11, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Φαινόμενα μικρότερης έντασης και τοπικού χαρακτήρα αναμένονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επισημαίνεται ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική)

Στον παρακάτω προγνωστικό χάρτη παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται από την Τρίτη 25/11 έως και το πέρας της Πέμπτης 27/11.

Ο καιρός την Πέμπτη (27.11.2025)

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (28.11.2025)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο καιρός το Σάββατο (29.11.2025)

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή (30.11.2025)

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.