Καιρός: Το «Blue Star Naxos» δίνει μάχη με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού – Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Το πλοίο κάνει κανονικά το δρομολόγιό του παρά το απαγορευτικό απόπλου, λόγω των θυελλωδών ανέμων
Το «Blue Star Naxos» παλεύει με τα κύματα
πηγή cyclades24.gr

Κόντρα στα κύματα ταξιδεύει το «Blue Star Naxos» στο στενό Πάρου – Νάξου. Το πλοίο κάνει κανονικά το δρομολόγιό του την Παρασκευή (19.09.2025) παρά το απαγορευτικό απόπλου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Naxos» στάθηκε… στο ύψος του, εξυπηρετώντας την άγονη γραμμή και διασφαλίζοντας τη σύνδεση των νησιών.

Όπως σημειώνει το cyclades24.gr, το απαγορευτικό απόπλου εκδίδεται από τα κεντρικά λιμάνια, ως εκ τούτου τα υπόλοιπα πλοία που δεν βρίσκονται σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, εκτελούν κανονικά το δρομολόγιό τους.

