Καιρός: Τους πήρε και τους σήκωσε στη Δυτική Ελλάδα – Ξεριζωμένα δέντρα και περιορισμοί στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρίου

Τα πρώτα προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους στη Δυτική Ελλάδα, λόγω της κακοκαιρίας και ιδιαίτερα του δυνατού αέρα που μαστιγώνει πολλές περιοχές.

Το μεσημέρι της Τρίτης (20/1/26) άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες εικόνες με τα προβλήματα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζημιές έγιναν ξανά και στο Γήπεδο Γαβρολίμνης, αφού ο δυνατός αέρας έκοψε στα δύο μεγάλα πεύκα, τα οποία έπεσαν και πάνω στο ένα τέρμα.

Επίσης, «ξήλωσε» από τους πάγκους τα πλαστικά τζάμια και τα εκτόξευσε στο δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το nafpaktianews ο δυνατός αέρας, γκρέμισε καμινάδα στον Πλατανίτη Ναυπακτίας:

Ισχυροί άνεμοι ακινητοποιούν φορτηγό στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ενώ με δυσκολία γίνεται η κυκλοφορία στη Γέφυρα Ρίου.

Πρώτη δέντρων καταγράφηκε στην Μακύνεια Ναυπακτίας. Ένα από αυτά μέσα στην Παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου Ιωαννίνω.

Τεράστια λεύκα ξεριζώθηκε στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας

Συναγερμός σήμανε στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας, όταν μία τεράστια λεύκα ξεριζώθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε μηχάνημα έργου του Δήμος Ναυπακτίας, το οποίο απομάκρυνε τη λεύκα και τη μετέφερε σε παρακείμενο χωράφι, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ συνιστάται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε δρόμους με δέντρα.

Περιορισμός κυκλοφορίας στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Κλειστή από το μεσημέρι της Δευτέρας (19/1/26) είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου–Αντιρρίου. Επίσης κλειστή παραμένει για τα δίκυκλα και τα μεγάλα οχήματα και η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου “Χαρίλαος Τρικούπης”.

Η Ανακοίνωση για τη Γέφυρα

Η Γέφυρα διευκρινίζει ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση Κυκλοφορίας σε Δίκυκλα, Τροχόσπιτα και Κενού Φορτίου Φορτηγά με Μεγάλη Επιφάνεια.



Τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα Φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά. Τονίζεται όμως ότι τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Η Γέφυρα θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με την άρση ή επιβολή τυχόν νέων περιορισμών ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες.