Καιρός – Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους – Δυτική και βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο

Με άγριες διαθέσεις επιστρέφει η κακοκαιρία, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας θα χτυπήσει τη χώρα νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νοτιάδες.

Η κακοκαιρία θα έρθει από τον κόλπο της Σύρτης και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν τη χώρα από την Τετάρτη (03.12.2025) ως και την Κυριακή (7.12.2025). Δεν αποκλείεται να πέσει και κατά τόπους χαλάζι, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά.

Επισημαίνει μάλιστα ότι η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ο Δεκέμβριος πάντως στις δύο πρώτες του μέρες θα μπει με καλό καιρό.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

“Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχό-χαμηλό…”

Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.

Ωστόσο την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!

Η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Καλό μήνα!»