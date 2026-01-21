Συμβαίνει τώρα:
Καιρός – Τσατραφύλλιας: «Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30 – 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»

«Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής  το επόμενο εξάωρο στην Αττική», αναφέρει ο Τσατραφύλλιας
Βροχή
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Προ των πυλών βρίσκονται τα δύσκολα για την Αττική, καθώς τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία επιδεινώνεται φέρνοντας μεγάλα ύψη βροχής στο λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια η κακοκαιρία θα δώσει στην Αττική 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα από τη βροχή.

Με λίγα λόγια η Αττική θα δεχτεί το νερό 30  μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το “υποδεχτεί” η πόλη.»

Καλημέρα!

Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής  το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για  35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30  μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

Παρότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική, η επίδραση στο αστικό περιβάλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια».

Ελλάδα
