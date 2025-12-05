Καιρός – Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει – Τα 7 σημεία που παραμένουν στο επίκεντρο

Μπορεί οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες στην Αττική να έχουν κοπάσει, ωστόσο όπως όλα δείχνουν η κακοκαιρία Byron έχει πλέον μετατοπιστεί και επηρεάζει την χώρα στα κεντρικά και ανατολικά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει ακόμα φέρνοντας νέες βροχές και καταιγίδες, ενώ εκτονώνεται ομαλά στην Αττική.

Μέχρι το βράδυ, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, οι βροχές θα σταματήσουν.

Ωστόσο, «ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί σε:

ΠΙΕΡΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Σημειώνει πως οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις στο Αιγαίο, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου η κακοκαιρία Byron θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσει.