Καιρός – Τσατραφύλλιας: Ο Μάρτης έρχεται και φέρνει την άνοιξη χωρίς ισχυρές βροχές και χιόνια

Στο τέλος του βαίνει ο φετινός χειμώνας, καθώς ο Φλεβάρης μας αποχαιρετά με ηλιόλουστο καιρό, ενώ όλα δείχνουν πως και ο Μάρτης θα είναι ένας από τους πιο ζεστούς των τελευταίων ετών.

«Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης» σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του για τον καιρό και σημειώνει πως δεν αναμένεται κανένα σοβαρό σύστημα κακοκαιρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει και με τη θερμοκρασία να κάνει κάποιες ψυχρές εξάρσεις όπως αυτή της Πέμπτης μέχρι το Σάββατο» υπογραμμίζει.

«Σύμφωνα λοιπόν με το σήμα που παίρνουμε από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα (περίπου ένα βαθμό) ενώ δεν υπάρχει τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές και χιόνια» σημειώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, καταλήγει πως πρόκειται για εποχικές προγνώσεις, τονίζοντας πως «είναι εργαλεία που δεν προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες. Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας. Δείχνουν την τάση της εποχής, όχι τα επιμέρους γεγονότα».