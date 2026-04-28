Καιρός – Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και χιόνια

Από την άλλη εβδομάδα επιστροφή στην άνοιξη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο μετεωρολόγος
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα είναι ανοιξιάτικος, με τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφάνιση τους στα ορεινά της χώρας και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επίσης τονίζει ότι «οδεύοντας όμως προς τον καιρό του τριημέρου της Πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή με βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια. Συγκεκριμένα από την Πέμπτη (30.04.2026) ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο (01-02.05.2026) η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Θερμοκρασιακό σοκ φέρνει ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία…

Καλησπέρα!

Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη χώρα μας με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφανισής στα ορεινά.

Οδεύοντας όμως προς το τριήμερο της πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή : βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια!

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!

Επίσης θα χιονίσει στα ορεινά και οι βροχές που δεν θα είναι πολλές θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια , τα ανατολικά και ίσως την Κρήτη.

Οι βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η πιο κρύα ημέρα φαίνεται θα είναι το Σάββατο για την Αττική με τη θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς.

Από Δευτέρα επιστροφή στην Άνοιξη!».

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Διασωληνωμένος 17χρονος στο Ηράκλειο μετά από σύγκρουση με αγροτική κλούβα που οδηγούσε ηλικιωμένος 93 ετών
οΟ17χρονος που οδηγούσε μια μηχανή μικρού κυβισμού και έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χωρίς κράνος, «καρφώθηκε» σε αγροτικό αυτοκίνητο «κλούβα», που έβγαινε στον κεντρικό από κάθετο δρόμο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Λάρισα: Τρεις ενστάσεις έγιναν για την υποστήριξη της κατηγορίας - Στις 27 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη
Μόλις τρεις κατηγορούμενοι προχώρησαν σε ενστάσεις για την παράσταση κατά περίπτωση του ελληνικού Δημοσίου των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών
Δίκη Τέμπη, Λάρισα
Περιφέρεια Αττικής για Προσφυγικά: «Δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης»
Με άτυπο ενημερωτικό σημείωμα ανοίγει τα «χαρτιά» της σχετικά με το έργο της ανάπλασης και αποκατάστασης στα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δίνοντας έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα που θα έχει το έργο
Τα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
