Καιρός – Τσατραφύλλιας: Στους 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, δυνατά μελτέμια και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Μπορεί ο Αύγουστος να μπήκε με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική ανοδική πορεία τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, ενώ θα αρχίσει να υποχωρεί και πάλι από την Τετάρτη (13.8.2025).

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό αναφερόμενος στις υψηλές θερμοκρασίες σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «επανέρχονται τα 40αρια».

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει αρχικά πως πως «στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς».

Ωστόσο, διαφορετικό θα είναι το σκηνικό για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, καθώς «θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου».

«Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές» σημειώνει.

«Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους. Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες» τονίζει.

«Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά» καταλήγει.