Καιρός τύπου «Π» φέρνει καταιγίδες και βροχές τα Χριστούγεννα: «Χιονοεκπλήξεις» και κρύο την Πρωτοχρονιά

«Κλείδωσε» ο καιρός για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Με βροχές και καταιγίδες θα περάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα ενώ μόνο όσοι ζουν στα βόρεια ορεινά και κοντά στα χιονοδρομικά θα δουν να πέφτουν χιόνια.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τη Δευτέρα (22.12.2025) αναφέρει πως θα περάσουμε Χριστούγεννα με βροχερό και μουντό καιρό. Το διήμερο πριν την 25η Δεκεμβρίου, δηλαδή 23 και 24 Δεκεμβρίου, οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Από την Παρασκευή ωστόσο ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση μέχρι και την Πρωτοχρονιά όπου θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και μπορεί να έχουμε «χιονοεκπλήξεις».

Ο Θοδωρής Κολυδάς από την άλλη αναφέρει πως από την Τρίτη έως τα Χριστούγεννα θα εκδηλωθούν βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ χιόνια θα πέσουν σε μεγάλα υψόμετρα στην κεντρική βόρεια Ελλάδα.

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη που θα πέσουν χιόνια:

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Με μουντό, βροχερό καιρό και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα. Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη – Πέμπτη θα εκδηλωθούν στα δυτικά – βόρεια – ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα (καιρός τύπου -Π-). Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά. Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη. Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός. Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις! Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Καλά Χριστούγεννα!»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Από την Τρίτη απόγευμα έως και τα Χριστούγεννα βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στη Κεντρική Βόρεια Ελλάδα . Η θερμοκρασία κανονική και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Οδηγούμε με προσοχή, δεν εκνευριζόμαστε και φυσικά δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιεί τα κρασιά και τα τσίπουρά μας».

Ο καιρός σήμερα 22.12.2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νησιά του Ιονίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και πιθανώς στις νότιες Κυκλάδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελόριζου πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τρίτη 23.12.2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την παραμονή των Χριστουγέννων 24.12.2025

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Πρόγνωση για τα Χριστούγεννα 25.12.2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 26.12.2025

Άστατος καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.