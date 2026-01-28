Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα αύριο Πέμπτη – Στο επίκεντρο Δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο

Χαλάει ο καιρός σήμερα με βροχές και καταιγίδες, ενώ η επιδείνωση θα επηρεάσει αύριο Πέμπτη (29.01.2026) ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.

Αρχικά η αλλαγή του καιρού με καταιγίδες θα κάνει την εμφάνισή της στα δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθεί δίνοντας αρκετά έντονες βροχές.

Για σήμερα Τετάρτη αναμένονται βροχοπτώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ειδικότερα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στο βόρειο Ιόνιο ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς όμως τα φαινόμενα να θεωρούνται ιδιαίτερα έντονα.

Η επιδείνωση αύριο θα είναι εμφανής και θα ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, καθώς ένα οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας όλη τη χώρα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Καθώς το σύστημα προχωρά προς τα ανατολικά, προς το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν στη συνέχεια την Ανατολική Στερεά, την Αττική και το ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια η κακοκαιρία θα χτυπήσει το Αιγαίο. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ σημαντικές ποσότητες βροχής προβλέπονται και στη Θράκη.

Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από νότιους έως νοτιοδυτικούς ανέμους, που στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, δυσκολεύοντας κατά τόπους τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Αναφορά στην κακοκαιρία έκανε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνοντας ότι βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα με πολλές βροχές στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει… «Η παρουσία του Jet Stream με δυτική-βορειοδυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αύριο να επηρεαστούμε από βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα προκαλέσει πολλές βροχές στη χώρα μας, κυρίως στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στους χάρτες παρουσιάζεται η πορεία του αεροχείμαρρου, η δορυφορική εικόνα σήμερα το πρωί, ο προγνωστικός χάρτης από τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τα συστήματα που επηρεάζουν την Ευρώπη και τέλος ο αθροιστικός υετός με βάση τα δεδομένα του ECMWF από την Windy».

Ο καιρός την Πέμπτη (29.01.2026)

Στο Ιόνιο, την Ηπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (30.01.2026)

Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο (31.01.2026) και την Κυριακή (01.02.2026)

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.