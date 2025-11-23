Ελλάδα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και στο Αιγαίο όλη την εβδομάδα – Προσοχή σε 5 περιοχές

«Το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών»
βροχή
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / EUROKINISSI

Μετά το σύντομο καιρικό διάλειμμα όλα δείχνουν πως οι βροχές και οι καταιγίδες επανέρχονται και μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, τα φαινόμενα θα είναι και πάλι έντονα στα δυτικά. 

Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν πως μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, ωστόσο από την Τρίτη αναμένονται νέες βροχές. Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του για τον καιρό σημείωσε πως πρόκειται για κακοκαιρία τύπου «Π», όπου θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το Αιγαίο.

«Το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά τα βόρεια αλλά και το Αιγαίο (ο γνωστός μας καιρός του “Π”)» σημειώνει σε ανάρτησή του. 

 

«Επιχειρησιακά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και πάλι συνεχόμενες ημέρες με βροχές όχι απαραίτητα ακραίας έντασης σε όλες τις περιοχές, αλλά μεγάλης διάρκειας με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε νότιο και νοτιοδυτικό ρεύμα» σημείωσε.

«Προσοχή ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Ζαγόρι, η Δυτ. Στερεά (Ευρυτανία, Αιτ/νία), Πίνδος, Δυτ. Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος – Χίος)» προσθέτει.

Καταλήγει λέγοντας πως; «Παράλληλη ενίσχυση νοτίων ανέμων στα 6-7 και με πιθανότητα στα 7–8 μποφόρ στα πελάγη».

