Κακοκαιρία Adel: Φούσκωσε ρέμα στην Αμφιλοχία και κατεβαίνει χείμαρρος στον Αμβρακικό – Δείτε βίντεο

Η νέα κακοκαιρία με το όνομα Adel που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα και αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έφερε εικόνες συγκλονιστικές, με τον όγκο των νερών από την έντονη βροχή να προκαλεί δεκάδες προβλήματα. Μεγάλοι όγκοι νερού, κατεβαίνουν από το ρέμα Αγγέλω, κοντά στην Αμφιλοχία, μετατρέποντάς το σε χείμαρρο.

Η συνεχείς και ισχυρές βροχές των τελευταίων ημερών από την κακοκαιρία, έχουν προκαλέσει απότομη άνοδο της στάθμης, με αποτέλεσμα τα νερά να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και να εκβάλλουν με ορμή στον Αμβρακικό κόλπο.

Βίντεο που δημοσιεύει η τοπική ιστοσελίδα Agriniopress αποτυπώνει την ένταση του φαινομένου. Ορμητικά λασπόνερα, παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Οι κάτοικοι και οι αρχές δείχνουν ανησυχία, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με νέα κύματα έντονων βροχοπτώσεων. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν προσοχή, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχουν χείμαρροι και ρέματα που ενδέχεται να υπερχειλίσουν, και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις.

Το επικαιροποιήμενο δελτίο της ΕΜΥ

«Κόκκινη προειδοποίηση. Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Σε «Red Code» η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω της κακοκαιρίας που θα επικρατήσει έως αύριο Παρασκευή (28 Νοεμβρίου 2025).

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.