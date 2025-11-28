Κακοκαιρία Adel: Οι περιοχές που τα σχολεία σήμερα είναι κλειστά – Αναλυτικά η λίστα

Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel με συνέπεια αρκετά σχολεία σε όλη τη χώρα να μην λειτουργήσουν σήμερα.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τις περιοχές που τα σχολεία που σήμερα (28.11.2025) θα είναι κλειστά λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα.

Διευκρινίζει μάλιστα η απόφαση για τη λειτουργία ή μη των σχολείων ελήφθη με απόφαση των κατά τόπους δήμων.

Αναλυτικά οι περιοχές που είναι κλειστά τα σχολεία

Δήμος Ευρώτα Λακωνίας

Δήμος Ζηρού

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δήμος Ερμιονίδας

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 14ο Νηπιαγωγείο, 14ο Δημοτικό Σχολείο

Δήμος Διονύσου

Δήμος Πεντέλης

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Δήμος Γαλατά Πειραιά

Δήμος Μεθάνων Πειραιά

Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Την απόφαση να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία στα Σπάτα πήρε ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, καθώς έχει παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, λόγω της κακοκαιρίας.

Η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής αναφέρει: «Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων. Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες: 1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Σπάτων, 1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, Γυμνάσιο Σπάτων, Λύκειο Σπάτων. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με κάθε νεότερη εξέλιξη».