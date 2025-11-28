Κακοκαιρία Adel: Σε «Red Code» παραμένουν Ήπειρος, δυτική Ελλάδα και άλλες 7 περιοχές – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ξανά σήμερα (28.11.2025) ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με θέμα την κακοκαιρία Adel που θα σαρώσει με σφοδρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το Σάββατο αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, η κακοκαιρία Adel θα πλήξει σήμερα κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Όσον αφορά τα νησιά του Ιονίου αλλά και τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο οι καταιγίδες και οι βροχές θα είναι έντονες έως το μεσημέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε Κυκλάδες και Κρήτη συνιστάται αυξημένη προσοχή καθώς οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν θα είναι ισχυρές.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το Σάββατο, τα φαινόμενα της κακοκαιρίας Adel θα σαρώσουν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και τα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).