Ελλάδα

Στη Λάρισα το ελληνικό FBI για απάτες και εκβιασμούς από συγκεκριμένη οικογένεια Ρομά, 1 σύλληψη

Πρόκειται για γνωστή και επικίνδυνη οικογένεια Ρομά για την οποία έχουν υπάρξει δεκάδες καταγγελίες και οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη πολλούς από αυτούς σε προηγούμενες επιχειρήσεις
Ελληνικό FBI
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026) στη Λάρισα, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις με απάτες και εκβιασμούς.

Το ελληνικό FBI έχει συλλάβει ήδη ένα άτομο από την οικογένεια που δρα ως εγκληματική οργάνωση, εξαπατώντας και εκβιάζοντας πολίτες, κυρίως στη Λάρισα.

Πρόκειται για άκρως επικίνδυνη οικογένεια Ρομά, για την οποία έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες αλλά και συλλήψεις, ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν.

Σε προηγούμενη αστυνομική επιχείρηση είχαν συλληφθεί 3 αδέλφια. Λίγο καιρό μετά, με εντολή εισαγγελέα, δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες των μελών της οικογένειας, ώστε τα θύματα να επικοινωνήσουν με τις αρχές και να καταγγείλουν τις απάτες.

Αυτή η πρακτική φαίνεται πως βοήθησε τις αστυνομικές αρχές που συνέλεξε πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο δράση τους.

Έτσι ξεκίνησε νέος κύκλος ερευνών με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σήμερα στην σύλληψη του άνδρα ο οποίος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για όπλα αλλά δεν προφυλακίστηκε.

Για την συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση κατηγορείται και ο 5ος αδελφός τους.

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