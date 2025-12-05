Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες στη Μάνδρα, έκλεισε η Εθνική Αθηνών – Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Δρόμοι ποτάμια και μπαράζ 112

Η κακοκαιρία Byron «έπνιξε» Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο

Δύσκολη νύχτα πέρασαν η Μάνδρα, η Νέα Πέραμος και τα Μέγαρα με την κακοκαιρία Byron να σφυροκοπά τις περιοχές.

Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμος πνίγηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πολλά προβλήματα ξυπνώντας μνήμες του παρελθόντος.

Πολλά ρέματα φούσκωσαν με συνέπεια να δημιουργηθούν χείμαρροι που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ πλημμύρισαν οι δρόμοι. Παράλληλα σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική οι περισσότερες κλήσεις που έχει δεχτεί για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία είναι από περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμος, που έχουν χτυπηθεί από την κακοκαιρία, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος.