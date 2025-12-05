Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron, καθώς η ένταση των φαινομένων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Στην Αθήνα οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ τα σχολεία τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας θα παραμείνουν κλειστά. Πλημμύρες σημειώνονται στη Μάνδρα. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε τα μεσάνυχτα το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες στη Μάνδρα, έκλεισε η Εθνική Αθηνών – Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Δρόμοι ποτάμια και μπαράζ 112
Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την έξοδο Ηρακλείου, καθώς νωρίτερα έκλεισε η έξοδος της Μεταμόρφωσης
Δύσκολη νύχτα πέρασαν η Μάνδρα, η Νέα Πέραμος και τα Μέγαρα με την κακοκαιρία Byron να σφυροκοπά τις περιοχές.
Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμος πνίγηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πολλά προβλήματα ξυπνώντας μνήμες του παρελθόντος.
Πολλά ρέματα φούσκωσαν με συνέπεια να δημιουργηθούν χείμαρροι που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ πλημμύρισαν οι δρόμοι. Παράλληλα σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική οι περισσότερες κλήσεις που έχει δεχτεί για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία είναι από περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμος, που έχουν χτυπηθεί από την κακοκαιρία, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Αττική, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.
Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.
Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από το απόγευμα της Πέμπτης 04/12 μέχρι το πρωί της Παρασκευής 05/12 έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.
Μικρή κατολίσθηση στα λιμανάκια μετά τη Βάρκιζα στο ρεύμα προς Γλυφάδα ακριβώς πριν το Island
Δείτε live πως κινείται η κακοκαιρία Byron
Δοκιμάζονται οι οδηγοί που βρίσκονται στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, καθώς εξαιτίας της κακοκαιρίας έχει κλείσει το ρεύμα προς την Κόρινθο.
Πλημμύρισαν οι δρόμοι στον Άλιμο
Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ζέφυρος - Αγία Τριάδα Πειραιά. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά το τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας - Λουτρά Αλίμου, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο δίκτυο.
Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων από την κακοκαιρία Byron στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.
Συγκεκριμένα:
Στην Περιφέρεια Αττικής, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Δύσκολες ώρες περνά η Μάνδρα όπου ένα ρέμα έχει φουσκώσει προκαλώντας χείμαρρο που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.
Απίστευτες εικόνες από τους πλημμυρισμένους δρόμους στη Μάνδρα Αττικής
Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα
δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι
ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι
στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
Μετά από ενημέρωση της Τροχαίας υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους παρακάτω δρόμους:
ε.ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,
οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,
οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων,
Λ. Αθηνών από το ύψος της Λ. Σχιστού-Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω,
Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα, στην περιοχή του Κερατσινίου,
Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπάλη, στην περιοχή του Κερατσινίου,
Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό,
οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θώμα Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου,
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους στα Μέγαρα καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου η οποία έχει κλείσει στο 32ο χιλιόμετρο μετά τα διόδια της Ελευσίνας, καθώς υπάρχει κατολίσθηση και σε κάποια σημεία υπάρχουν πλημμύρες. Κλειστή είναι και η παλιά εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου.
Τεράστια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μάνδρα με τους δρόμους να έχουν πλημμυρίσει.
Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μάνδρας καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
