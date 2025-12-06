Συμβαίνει τώρα:
Κακοκαιρία Byron: Εντυπωσιακή διάσωση μητέρας και βρέφους από την πλημμυρισμένη Μάνδρα – Δείτε βίντεο

Η ΕΜΑΚ επενέβη άμεσα στην πλημμυρισμένη περιοχή καταφέρνοντας να απομακρύνει με ασφάλεια την μητέρα με το μωρό της
Η διάσωση μητέρας και κόρης από τη Μάνδρα
Η διάσωση μητέρας και κόρης από τη Μάνδρα
Βασίλης Σακουλέβας

Ανελέητο ήταν το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας Byron στην Μάνδρα Αττικής. Οι κάτοικοι, για ακόμη μία φορά, έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη αφού είδαν δρόμους, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν. Σε αρκετές περιπτώσεις κλήθηκε η αστυνομία για άντληση υδάτων αλλά και η ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Σε μία περίπτωση μάλιστα τα στελέχη της επενέβησαν για να σώσουν μία μητέρα με το βρέφος της.

Η ΕΜΑΚ δέχθηκε κλήση για την μητέρα με το βρέφος που είχαν παγιδευτεί στην περιοχή Άη Γιάννη Κορακά στην Μάνδρα από την απότομη άνοδο των της στάθμης του νερού ρεμάτων που προκάλεσε με τις καταρρακτώδεις βροχές η κακοκαιρία Byron.

Έτσι η ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκε και μέσα σε λίγα λεπτά και βρέθηκε στο πλημμυρισμένο δρόμο. Οι συνθήκες ήταν αντίξοες μιας και δεν υπήρχε καν καλή ορατότητα.

Η διάσωση της μητέρας στη Μάνδρα
Η διάσωση της μητέρας στη Μάνδρα

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Γ. Δρίκος, ο οποίος ανέλαβε τον επιχειρησιακό συντονισμό. Καθοδήγησε τους διασώστες, αξιολόγησε τις εναλλακτικές διαδρομές και παρακολούθησε την όλη διαδικασία, εξασφαλίζοντας ότι η μητέρα και το παιδί μεταφέρονταν με ασφάλεια.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη μητέρα και το βρέφος να φτάνουν σε ασφαλές σημείο χωρίς να ρισκάρουν.

Ελλάδα
