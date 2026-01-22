Συμβαίνει τώρα:
Κακοκαιρία: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις των γραμμών στα λεωφορεία λόγω κακοκαιρίας τίθενται σε ισχύ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
Λεωφορείο
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Η κακοκαιρία στην Αττική έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα με συνέπεια να επηρεαστούν και τα δρομολόγια των λεωφορείων σε διάφορες περιοχές. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν με τις εξής τροποποιήσεις:

– Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί – Αγία Τριάδα.

– Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

– Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη).

– Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης).

– Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι).

– Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου, καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.

Ελλάδα
Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία στον Ωρωπό - Μηχανήματα επιχειρούν να ανοίξουν τους δρόμους
Η κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους και σήμερα είναι κλειστοί από τις πέτρες και τα φερτά υλικά
Κακοκαιρία στον Ωρωπό
Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε και υπογειοποιήθηκε και ο ρόλος του στις χθεσινές φονικές πλημμύρες
«Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις» γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς
Πέτρες, χώματα και φερτά υλικά στη Γλυφάδα 5
Νέος γύρος με βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες σχεδόν σε όλη την χώρα - Στο επίκεντρο και η Αττική
Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη - Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα σε δυτικά, κεντρικά, νότια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Βροχές
«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν»: Μαρτυρία σοκ για την 56χρονη νεκρή στην Άνω Γλυφάδα – Η επόμενη ημέρα μέσα από φωτογραφίες
Θαμμένη κάτω από την λάσπη και τα φερτά υλικά παραμένει η περιοχή - Θρήνος για την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της - Τι λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας - 910 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική
Αυτοκίνητα
Ανανεώθηκε πριν 45 λεπτά
12
