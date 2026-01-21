Κακοκαιρία: Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί του ΗΣΑΠ Μοσχάτο και Καλλιθέα

Τεράστια προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία και στις μετακινήσεις καθώς κλειστοί είναι οι σταθμοί του ΗΣΑΠ σε Καλλιθέα και Μοσχάτο.

Από την κακοκαιρία στην Αττική σημειώθηκε εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ στο τμήμα μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να είναι προσωρινά κλειστοί οι σταθμοί Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.