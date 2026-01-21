Ελλάδα

Κακοκαιρία: Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί του ΗΣΑΠ Μοσχάτο και Καλλιθέα

Εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ στο τμήμα μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου
Καιρός
Eurokinissi

Τεράστια προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία και στις μετακινήσεις καθώς κλειστοί είναι οι σταθμοί του ΗΣΑΠ σε Καλλιθέα και Μοσχάτο.

Από την κακοκαιρία στην Αττική σημειώθηκε εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ στο τμήμα μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να είναι προσωρινά κλειστοί οι σταθμοί Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
317
133
112
74
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα – Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
Σοκ προκαλούν βίντεο και φωτογραφίες με οχήματα που «φεύγουν» λόγω της ορμής του νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν ακινητοποιηθεί για πολλή ώρα
Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα – Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
Χανιά: «Ευχαριστώ τη δικαιοσύνη» λέει ο πατέρας του 22χρονου για την καταδίκη του οδηγού της Porsche – Δικογραφία για 3 αστυνομικούς
Η πληγή από την απώλεια του γιου του δεν επουλώνεται, όμως η απόφαση του δικαστηρίου, έδωσε στους γονείς του αδικοχαμένου Παναγιώτη, τη μικρή παρηγοριά της απονομής δικαιοσύνης
Ο πατέρας του 22χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο από τον οδηγό της Porsche στα Χανιά, Αντώνης Καρατζής
Newsit logo
Newsit logo