Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Ποδονίφτης, ορμητικά τα νερά λίγο πριν την εκβολή στον Κηφισό

Ο Ποδονίφτης συγκεντρώνει τα βρόχινα ύδατα μαζί με ρέματα από τις Αχαρνές, οδηγώντας τα στον Κηφισό ποταμό
Ποδονίφτης
«Φούσκωσε» ο Ποδονίφτης από τις ισχυρές καταιγίδες / OrangePress

Η κακοκαιρία επιμένει στην Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με αποτέλεσμα να έχουν «φουσκώσει» ποτάμια και χείμαρροι.

Οι βροχές και καταιγίδες στην Αττική είναι καταρρακτώδεις από το πρωί της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου και οι εικόνες κατέγραψε ο φακός του Orange Press Agency από το ρέμα του Ποδονίφτης είναι εντυπωσιακές, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει το λεκανοπέδιο είχε ως αποτέλεσμα να «φουσκώσουν» τα νερά του χειμάρρου.

Το βίντεο αποτυπώνει την ορμή του νερού λίγο πριν αυτό καταλήξει στον Κηφισό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ρέματος σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

​Ο Ποδονίφτης είναι ένας ιστορικός χείμαρρος της Αττικής με αφετηρία τις νοτιοδυτικές πηγές του Πεντελικού Όρους. Η διαδρομή του είναι μεγάλη: κατέρχεται από το Πάτημα Χαλανδρίου και τη Φιλοθέη, συμβάλλει με το Ρέμα Πολυδρόσου και διασχίζει πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Καλογρέζα, η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελώντας μάλιστα φυσικό σύνορο μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

​Αν και μεγάλο τμήμα του ρέματος έχει πλέον καλυφθεί και υπογειοποιηθεί λόγω της οικιστικής ανάπτυξης, ο Ποδονίφτης διατηρεί ακόμα την «άγρια» ομορφιά του σε συγκεκριμένα σημεία που παραμένουν ανοιχτά.

όπως στην Πεντέλη, τη Φιλοθέη, αλλά και στο τμήμα μήκους 770 μέτρων στον Δήμο Αθηναίων (από την οδό Εράτωνος έως την οδό Χαλκίδος).

​Σήμερα, λειτουργώντας ως βασικός αγωγός εκτόνωσης, ο Ποδονίφτης συγκεντρώνει τα βρόχινα ύδατα μαζί με ρέματα από τις Αχαρνές, οδηγώντας τα στον Κηφισό ποταμό.

