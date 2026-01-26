Κακοκαιρία: Φτάνουν στην Αττική βροχές και καταιγίδες – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα

Το πρωί της Δευτέρας 26.01.2026, το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στην Αττική και μπορεί να μην είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όπως εκείνη πριν από λίγα 24ωρα, όμως υπάρχει ανησυχία για τις ήδη πληγείσες περιοχές όπως η Γλυφάδα και η Βάρη.

Μετά τη φονική κακοκαιρία της περασμένης Τετάρτης, που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, μία γυναίκα στη Γλυφάδα και έναν άνδρα Λιμενικό στο Άστρος Κυνουρίας, βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν εκ νέου την Αττική, με το δυτικό τμήμα του νομού να δέχεται τα πρώτα φαινόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκτιμώμενες ώρες που η καταιγίδα θα “μπει” στην Αττική είναι μετά τις 10 το πρωί, ενώ το απόγευμα θα κοπάσουν τα φαινόμενα.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη από το Forecast Weather, τα έντονα φαινόμενα πλησιάζουν την Αττική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, έκανε αναρτήσεις για την πορεία της κακοκαιρίας.

Σε λιγότερο από ώρα το πέρασμα των καταιγίδων . pic.twitter.com/CwWHSJa0BR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 26, 2026

Η πορεία της κακοκαιρίας – εξπρές

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ

Παράλληλα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις ακόλουθες περιοχές:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα (26/1/26)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά, από το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στη Θράκη και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της), το ανατολικό Αιγαίο και την Αττική θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.