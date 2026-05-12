Κίμων: Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra στην άσκηση «Καταιγίδα» του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαιο

Η μεγαλύτερη άσκηση που πραγματοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό φέτος, η «Καταιγίδα 26» άρχισε στο Αιγαίο με ένα σαφές επιχειρησιακό και συμβολικό στίγμα, το γεγονός ότι θα συμμετέχει ο «Κίμων», η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra.

Στο επίκεντρο της φετινής «Καταιγίδας» βρίσκεται για πρώτη φορά ο «Κίμων» και η πρώτη ελληνική φρεγάτα νέας γενιάς συμμετέχει σε άσκηση τέτοιας κλίμακας, σε ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει απλή εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά πλήρη προσομοίωση ναυτικών επιχειρήσεων υψηλής έντασης, κάτι που δίνει ιδιαίτερο βάρος στην άσκηση που διοργανώνει το Πολεμικό Ναυτικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «Καταιγίδα 26» απλώνεται σε όλο το εύρος του Αρχιπελάγους, με τη συμμετοχή του συνόλου σχεδόν του Στόλου, αλλά και κρίσιμων επιτελικών και επιχειρησιακών δομών από το Πολεμικό Ναυτικό που καλούνται να δοκιμάσουν στην πράξη το επίπεδο ετοιμότητας, διακλαδικότητας και δικτυοκεντρικής λειτουργίας των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων.

Ο «Κίμων» δεν βγαίνει πλέον στο Αιγαίο μόνο ως ένα νέο απόκτημα που περνά τη φάση της επιχειρησιακής του ωρίμανσης. Αναπτύσσεται ως Μονάδα που αρχίζει να εντάσσεται ουσιαστικά στον κορμό του Στόλου, να δοκιμάζεται δίπλα στις παλαιότερες φρεγάτες, στις πυραυλακάτους, στα υποβρύχια και στα ελικόπτερα και να δείχνει στην πράξη πώς αλλάζει σταδιακά η φιλοσοφία επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η «Καταιγίδα» ως πραγματικό τεστ του Στόλου

Η «Καταιγίδα» δεν αποτελεί μια ακόμη άσκηση ρουτίνας, αλλά η άσκηση στην οποία το Πολεμικό Ναυτικό συγκεντρώνει, συνδυάζει και δοκιμάζει το σύνολο των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις επιχειρήσεις επιφανείας και τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο έως την αεράμυνα περιοχής, τις επιχειρήσεις αποκλεισμού, τις αποστολές συνοδείας, την προστασία θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας, τις βολές, τις τακτικές κινήσεις σε σύνθετο περιβάλλον και τη συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία και άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Αιγαίο προσφέρει ίσως το πιο απαιτητικό επιχειρησιακό πεδίο για ναυτική εκπαίδευση. Είναι ένας χώρος με πολλά νησιά, περάσματα, στενά, θαλάσσιους διαδρόμους, περιοχές υψηλής πυκνότητας πολιτικής ναυσιπλοΐας και ταυτόχρονα ένα πεδίο όπου η απόσταση, ο χρόνος αντίδρασης και η εικόνα τακτικής κατάστασης αποκτούν καθοριστική σημασία.

Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε μονάδα του Στόλου καλείται να λειτουργήσει όχι μεμονωμένα, αλλά ως κρίκος μιας ευρύτερης αλυσίδας αισθητήρων, όπλων, διοίκησης και ελέγχου.

Η «Καταιγίδα 26» έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα. Δεν δοκιμάζει μόνο πλοία. Δοκιμάζει διαδικασίες, πληρώματα, Επιτελικές αποφάσεις και κυρίως τη δυνατότητα του Πολεμικού Ναυτικού να συνθέτει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, να λαμβάνει αποφάσεις σε συνθήκες πίεσης, να κατανέμει στόχους, να αντιμετωπίζει πολλαπλές απειλές και να επιχειρεί ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου.

Ο «Κίμων» στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία κλίμακας

Η συμμετοχή της φρεγάτας «Κίμων» αποτελεί το στοιχείο που ξεχωρίζει. Η νέα FDI δεν είναι απλώς ένα ακόμη πλοίο που προστίθεται στον σχηματισμό αλλά μια πλατφόρμα διαφορετικής γενιάς, με προηγμένους αισθητήρες, υψηλό βαθμό αυτοματισμών στο σύγχρονο σύστημα μάχης και δυνατότητες που φέρνουν το Πολεμικό Ναυτικό σε μια νέα εποχή επιχειρήσεων.

Η πρώτη συμμετοχή της σε άσκηση αυτής της κλίμακας σημαίνει ότι το πλήρωμα, τα συστήματα και οι διαδικασίες του πλοίου δοκιμάζονται πλέον σε ένα περιβάλλον πλήρους επιχειρησιακής πίεσης. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη έξοδο, ούτε για περιορισμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρόκειται για ένταξη σε ένα σύνθετο σενάριο όπου ο «Κίμων» πρέπει να συνεργαστεί με πολλαπλές μονάδες, να ανταλλάξει δεδομένα, να αξιοποιήσει τους αισθητήρες του, να λειτουργήσει ως κόμβος τακτικής εικόνας και να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος για ολόκληρο τον Στόλο.

Αυτό είναι το ουσιαστικό νόημα της παρουσίας του. Η Belharra δεν αξιολογείται μόνο ως μονάδα με ισχυρή αυτοπροστασία και δυνατότητες αεράμυνας αλλά ως πλοίο που μπορεί να βλέπει μακριά, να συνθέτει εικόνα, να μεταφέρει δεδομένα, να συνεργάζεται με αεροσκάφη, ελικόπτερα, άλλες φρεγάτες, υποβρύχια και παράκτια ή επιτελικά κέντρα. Ουσιαστικά δοκιμάζεται ο ρόλος της ως κεντρικού κόμβου σε ένα σύγχρονο ναυτικό πεδίο μάχης.

Από την Κύπρο στο Αιγαίο

Η φετινή «Καταιγίδα» έρχεται μετά την αποστολή του «ΚΙΜΩΝΑ» στην Κύπρο. Μια αποστολή με σαφές πολιτικό, επιχειρησιακό και αποτρεπτικό μήνυμα.

Η παρουσία της νέας ελληνικής φρεγάτας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με τη μεταστάθμευση ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τη συμμετοχή και άλλων μονάδων του Στόλου, αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική προβολή της νέας ναυτικής ισχύος της χώρας σε ένα ευαίσθητο γεωστρατηγικό περιβάλλον.

Η αποστολή αυτή δεν ήταν απλώς μια επίδειξη σημαίας, αλλά ένα πρώτο δείγμα του τρόπου με τον οποίο το Πολεμικό Ναυτικό σκοπεύει να αξιοποιήσει τις νέες Μονάδες του.

Η Belhatra δεν προορίζεται να μείνει περιορισμένη σε ρόλο ναυαρχίδας εντός του Ναυστάθμου ή σε εκπαιδευτικές πλεύσεις χαμηλής έντασης. Προορίζεται να βρίσκεται εκεί όπου διαμορφώνονται οι ισορροπίες.

Στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αποστολές αποτροπής, σε επιχειρήσεις παρουσίας, σε κρίσιμα θαλάσσια πεδία όπου η Ελλάδα οφείλει να προχωρά σε προβολή σημαίας και δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

Η μετάβαση από την αποστολή στην Κύπρο στη συμμετοχή στην «Καταιγίδα 26» δείχνει ακριβώς αυτή τη συνέχεια. Ο «Κίμων » δεν αντιμετωπίζεται ως πλοίο σε αναμονή αλλά αντίθετα, εντάσσεται με ταχύτητα στον επιχειρησιακό κύκλο του Στόλου.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι κάθε έξοδος, κάθε άσκηση, κάθε συνεργασία με άλλες Μονάδες προσθέτει εμπειρία στο πλήρωμα, ωριμάζει τις διαδικασίες και αποκαλύπτει στην πράξη τις πραγματικές δυνατότητες αλλά και τις λεπτομέρειες που πρέπει να βελτιωθούν.

Η νέα φιλοσοφία ναυτικών επιχειρήσεων

Η είσοδος των FDI στον ελληνικό Στόλο δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση παλαιότερων Μονάδων. Αφορά την αλλαγή φιλοσοφίας. Το Πολεμικό Ναυτικό περνά σταδιακά από την εποχή των πλοίων που επιχειρούσαν κυρίως ως αυτόνομες πλατφόρμες στην εποχή των διασυνδεδεμένων μονάδων.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η αξία ενός πλοίου δεν μετριέται μόνο από τα όπλα που φέρει, αλλά από την ικανότητά του να βλέπει, να μοιράζεται εικόνα, να λειτουργεί ως κόμβος και να ενσωματώνεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα αισθητήρων και πυρών.

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της μετάβασης. Με τις δυνατότητες που διαθέτει, μπορεί να ενισχύσει την εικόνα αέρος και επιφανείας, να υποστηρίξει την αεράμυνα ναυτικής δύναμης, να συνεργαστεί με ελικόπτερα και αεροσκάφη και να δώσει στον διοικητή της δύναμης πολύ πιο καθαρή εικόνα του πεδίου.

Σε ένα περιβάλλον όπως το Αιγαίο, όπου ο χρόνος προειδοποίησης μπορεί να είναι ελάχιστος και οι απειλές μπορούν να εμφανιστούν από διαφορετικές κατευθύνσεις, αυτή η ικανότητα είναι καθοριστική.

Η «Καταιγίδα 26» προσφέρει το ιδανικό πεδίο για να δοκιμαστούν όλα αυτά. Με ταυτόχρονη παρουσία μονάδων επιφανείας, υποβρυχίων, ελικοπτέρων και άλλων μέσων, η νέα φρεγάτα καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο τακτικά δεδομένα, πολλαπλές απειλές και συνεχείς μεταβολές.

Εκεί φαίνεται στην πράξη αν ένα πλοίο μπορεί να ανταποκριθεί όχι μόνο τεχνικά, αλλά επιχειρησιακά.

Τα υποβρύχια και ο αθέατος πόλεμος

Κρίσιμος παράγοντας στη φετινή άσκηση παραμένει και ο ρόλος των υποβρυχίων. Το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει μια από τις πιο αξιόπιστες υποβρυχιακές δυνάμεις στην περιοχή, με τα Type 214 να θεωρούνται στρατηγικό πλεονέκτημα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην «Καταιγίδα», τα υποβρύχια δεν λειτουργούν απλώς ως φίλιες μονάδες που συμμετέχουν στο σενάριο αλλά και ως αντίπαλος. Ως απειλή που οι μονάδες επιφανείας πρέπει να εντοπίσουν, να παρακολουθήσουν και να αντιμετωπίσουν.

Εδώ η παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» αποκτά πρόσθετη σημασία. Η συνεργασία μιας νέας φρεγάτας με ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου, με άλλα πλοία και με το δίκτυο διοίκησης του Στόλου αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την πραγματική επιχειρησιακή ένταξη.

Ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος είναι ίσως το πιο απαιτητικό αντικείμενο για κάθε ναυτικό. Χρειάζεται υπομονή, τεχνική ακρίβεια, εμπειρία, συνεργασία πολλών μέσων και βαθιά κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο Αιγαίο, με τη μορφολογία του βυθού, τα πολλά νησιά και τις ιδιαίτερες υδρολογικές συνθήκες, η δυσκολία αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση

Η «Καταιγίδα 26» εκπέμπει και σαφές μήνυμα αποτροπής. Το Πολεμικό Ναυτικό δείχνει ότι, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις σε διεθνείς αποστολές, παρά την ανάγκη συντήρησης και ανανέωσης παλαιότερων Μονάδων και παρά τη μεταβατική περίοδο στην οποία βρίσκεται ο Στόλος, παραμένει σε θέση να αναπτύσσει μαζικά δυνάμεις στο Αιγαίο και να εκτελεί σύνθετα σενάρια υψηλής έντασης.

Η συμμετοχή της φρεγάτας «Κίμων» κάνει το μήνυμα ακόμη πιο ηχηρό. Δείχνει ότι η νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού δεν αποτελεί θεωρία ούτε μελλοντική υπόσχεση, έχει ήδη αρχίσει. Η πρώτη Belharra βρίσκεται στο Αιγαίο, επιχειρεί με τον Στόλο, εκπαιδεύεται σε συνθήκες πραγματικής πίεσης και χτίζει βήμα προς βήμα το επιχειρησιακό της αποτύπωμα.

Για την Άγκυρα, αλλά και για κάθε παρατηρητή στην περιοχή, η εικόνα είναι σαφής. Η Ελλάδα δεν επενδύει μόνο σε νέες πλατφόρμες αλλά και σε ένα νέο μοντέλο ναυτικής ισχύος. Σε φρεγάτες με ισχυρούς αισθητήρες, σε δικτυοκεντρική λειτουργία, σε διακλαδικότητα, σε στενή συνεργασία Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, σε παρουσία από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Η δύσκολη μετάβαση του Στόλου

Βεβαίως, η είσοδος του «ΚΙΜΩΝΑ» δεν λύνει από μόνη της όλα τα προβλήματα. Το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Οι παλαιότερες φρεγάτες εξακολουθούν να σηκώνουν μεγάλο βάρος. Οι ΜΕΚΟ μπαίνουν στη φάση του εκσυγχρονισμού.

Οι φρεγάτες τύπου S παραμένουν απαραίτητες έως ότου ολοκληρωθεί η ανανέωση του Στόλου με την απόκτηση τόσο των τεσσάρων FDI όσο και των μεταχειρισμένων Bergamini. Οι πυραυλάκατοι εξακολουθούν να έχουν κεντρικό ρόλο στο Αιγαίο. Τα υποβρύχια παραμένουν το αθέατο στρατηγικό πλεονέκτημα.

H «Καταιγίδα 26» δείχνει πώς μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο επιχειρησιακό περιβάλλον οι παλαιότερες και οι νεότερες Μονάδες.

Πως μια FDI μπορεί να λειτουργήσει δίπλα σε φρεγάτες προηγούμενων γενεών και γενικότερα πως τα παλιά και τα νέα συστήματα μπορούν να ενταχθούν σε ένα κοινό επιχειρησιακό σχέδιο.

Στόχος είναι το Πολεμικό Ναυτικό να κρατά την επιχειρησιακή του συνοχή ενώ αλλάζει γενιά.

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να παραληφθούν νέα πλοία αλλά να ενταχθούν πλήρως και γρήγορα. Να αποκτήσουν πληρώματα με εμπειρία.

Να συνδεθούν με τις υφιστάμενες δομές διοίκησης και ελέγχου και συνεργαστούν με τα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας. Να μπουν σε σενάρια υψηλής έντασης και να αποδείξουν στην πράξη ότι μπορούν να προσφέρουν αυτό για το οποίο αποκτήθηκαν.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς