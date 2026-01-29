Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Ροδόπη – Φόβοι για υπερχείλιση ποταμών

Η κακοκαιρία πλήττει έντονα τη Θράκη, με τα φαινόμενα να προκαλούν πολλά προβλήματα σε Έβρο και Ροδόπη.

Με δρομους και ολόκληρες περιοχές να έχουν πλημμυρίσει, στη Ροδόπη αργά το απόγευμα της Πέμπτης 29.01.2026, ήχησε το 112 καθώς υπάρχουν βόβοι ότι ποταμοί ενδέχεται να υπερχειλίσουν από τον μεγάλο όγκο νερού που φέρνει η κακοκαιρία.

Αναλυτικά το μήνυμα που ήρθε στους κατοίκους ανέφερε: Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών

Νωρίτερα ένα φορτηγό είχε χρειαστεί απεγκλωβισμό, καθώς ο οδηγός του είχε προσπαθήσει να διασχίσει ιρλανδική διάβαση στην περιοχή της Ροδόπης.