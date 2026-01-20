Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Αττική, δήμο Μονεμβασιάς, δήμο Ευρώτα και άλλες δύο περιοχές αύριο Τετάρτη

Σε «κόκκινο συναγερμό» έχουν τεθεί πολλές περιοχές της χώρας από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι οποίες είναι «στο έλεος» της κακοκαιρίας. Στην Αττική, έπειτα από απόφαση της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, τη στιγμή που η ΕΜΥ έχει εκδώσει και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Έπειτα από την απόφαση της Περιφέρειας και τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ακραία κακοκαιρία που θα «χτυπήσει» από το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) οδηγούν στο κλείσιμο των σχολείων σε όλη την Αττική και όχι μόνο, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα τόσο κατά τις μετακινήσεις των παιδιών, όσο και κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στον Δήμο Ευρώτα, στον Δήμο Μονεμβασιάς, στο νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών (Θάσος), όπως και στις δημοτικές ενότητες Ινάχου και Τοπικής Κοινότητας Βαρετάδας(Αμφιλοχία).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός αναμένεται να αλλάξει δραματικά από αύριο Τετάρτη (21.1.26) και σύμφωνα με την πρόγνωση ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα φέρει έντονες χιονοπτώσεις, βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σημειώνοντας πως τα έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν τον καιρό με χιονοπτώσεις και καταιγίδες θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία λόγω δυσμενών καιρικών

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα αύριο, Τετάρτη, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως υπενθύμισε το υπουργείο Παιδείας, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση περιφερειάρχη ή δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι περιφερειακές διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.