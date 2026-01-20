Ελλάδα

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Αττική, δήμο Μονεμβασιάς, δήμο Ευρώτα και άλλες δύο περιοχές αύριο Τετάρτη

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, μέσω τηλεκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά
Λουκέτο σε σχολείο
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Σε «κόκκινο συναγερμό» έχουν τεθεί πολλές περιοχές της χώρας από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι οποίες είναι «στο έλεος» της κακοκαιρίας. Στην Αττική, έπειτα από απόφαση της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, τη στιγμή που η ΕΜΥ έχει εκδώσει και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Έπειτα από την απόφαση της Περιφέρειας και τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ακραία κακοκαιρία που θα «χτυπήσει»  από το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) οδηγούν στο κλείσιμο των σχολείων σε όλη την Αττική και όχι μόνο, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα τόσο κατά τις μετακινήσεις των παιδιών, όσο και κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Ωστόσο, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στον Δήμο Ευρώτα, στον Δήμο Μονεμβασιάς, στο νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών (Θάσος), όπως και στις δημοτικές ενότητες Ινάχου και Τοπικής Κοινότητας Βαρετάδας(Αμφιλοχία).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός αναμένεται να αλλάξει δραματικά από αύριο Τετάρτη (21.1.26) και σύμφωνα με την πρόγνωση ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα φέρει έντονες χιονοπτώσεις, βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία λόγω δυσμενών καιρικών

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα αύριο, Τετάρτη, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως υπενθύμισε το υπουργείο Παιδείας, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση περιφερειάρχη ή δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι περιφερειακές διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
193
128
126
99
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo