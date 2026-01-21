Κακοκαιρία: Μαγικές εικόνες στην Ελάτη Τρικάλων με το χιόνι να ξεπερνά τα 70 εκατοστά – Θάφτηκαν αυτοκίνητα

Πως και πως περίμεναν στα Τρίκαλα το χιόνι που ξεπέρασε κάθε προσδοκία των φανατικών φίλων του λευκού πέπλου. Μέσα στην Ελάτη του δήμου Πύλης, το χιόνι ξεπέρασε τους 70 πόντους την Τετάρτη (21.01.2026).

Παρόλο που τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας περνούσαν συνεχώς από τα Τρίκαλα, το χιόνι στην Ελάτη είναι τόσο πυκνό που το ξαναέστρωνε αμέσως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά τα οχήματα πρέπει να είναι όλα εφοδιασμένα με αλυσίδες (που είναι υποχρεωτικές) ή χιονολάστιχα.

Πιο πάνω στα Περτουλιώτικα λιβάδια και το χιονοδρομικό, το ύψος έφτασε το ένα μέτρο.



Απολαύστε μοναδικές εικόνες από το trikalaola.gr:

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην ανατολική Θεσσαλία θα σημειώνονται και τις επόμενες ώρες πυκνές χιονοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 8 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή της.