Κακοκαιρία: Προβλήματα στα ορεινά χωριά της Καλαμπάκας – Υπερχείλισαν ρέματα, έκλεισαν δρόμοι

Σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τα τελευταία 24ωρα τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο ενώ προβλήματα αντιμετωπίζει και η Καλαμπάκα.

Στα ορεινά της Καλαμπάκας, τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφονται σε χωριά με τη στάθμη σε ρέματα να έχει ανέβει πολύ και την ισχυρή βροχόπτωση να συνεχίζεται.

Η ισχυρή βροχόπτωση που ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης 20.11.2025 και συνεχίζοταν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, έχει φουσκώσει ρέματα και χειμάρρους, όπως αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες από το χωριό Καστανιά της Καλαμπάκας.

Στο πόδι βρίσκονται κάτοικοι και υπηρεσίες από την έντονη βροχόπτωση στα ορεινά του Ασπροποτάμου καθώς το νερό ανέβηκε αρκετά σε ρέματα και ποτάμια. Στην περιοχή του Ασπροποτάμου έχουν γίνει κατολισθήσεις, δρόμοι έχουν αποκοπεί και πολλές περιοχές δεν έχουν ρεύμα.

Στην Μηλιά Ασπροποτάμου του δήμου Μετεώρων είναι αποκλεισμένα 7 άτομα, χωρίς πρόσβαση ούτε προς Καλαμπάκα, ούτε προς Τρίκαλα και περιμένουν απλά την εξέλιξη του φαινομένου.

Η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στις υποδομές, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Στην θέση «Τσίτος» πριν το δημαρχείο του πρώην δήμου Καστανιάς λόγο της μεγάλης στάθμης του νερού η γέφυρα έκλεισε για την κυκλοφορία των οχημάτων σύμφωνα με ενημέρωση αναγνώστη που κινείται στην περιοχή.

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τον Δήμο Μετεώρων σήμερα Παρασκευή. Μάλιστα, την περιοχή του Παλαιοχωρίου Καλαμπάκας έπληξε σφοδρή χαλαζόπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο οδικό δίκτυο (επαρχιακή οδός Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου) στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων Νομού Τρικάλων.

Μεγάλες οι καταστροφές στην Άρτα

Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στον Αμμότοπο Άρτας, στην Ήπειρο, με την κακοκαιρία να σαρώνει οτιδήποτε στο πέρασμά της.

Στο βίντεο του ThessPost.gr, φαίνονται σπίτια να έχουν βουτηχτεί στις λάσπες και στα φερτά υλικά. «Μας άφησαν αβοήθητους» αναφέρουν οι κάτοικοι, οι οποίοι από το πρωί έως και αυτήν την ώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ έχουν μείνει και χωρίς ηλεκτροδότηση.

Πυροσβεστική: 367 κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων

Σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα σήμερα Παρασκευή (21-11-2025) προς αύριο Σάββατο (22-11-2025).

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ www.astynomia.gr .

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr.